圧倒的な美しさを誇る候補生が次なるステージへの切符を掴んだ。【映像】妹は有名モデル！スタイル抜群の美人姉（全身姿も）2026年3月3日放送の『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』にて、総合10位で合格を勝ち取ったのはERENA（土方エレナ・20歳）である。土方の妹は、ドラマ『相棒』で仲間由紀恵演じる社美彌子の娘・マリア役を務め、過去に『キミとオオカミくんには騙されない』や雑誌『ViVi』モデルとして多方面で活躍する