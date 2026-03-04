圧倒的な美しさを誇る候補生が次なるステージへの切符を掴んだ。

【映像】妹は有名モデル！スタイル抜群の美人姉（全身姿も）

2026年3月3日放送の『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』にて、総合10位で合格を勝ち取ったのはERENA（土方エレナ・20歳）である。

土方の妹は、ドラマ『相棒』で仲間由紀恵演じる社美彌子の娘・マリア役を務め、過去に『キミとオオカミくんには騙されない』や雑誌『ViVi』モデルとして多方面で活躍する土方エミリ。そんな注目株の妹を持つエレナだが、審査の場では彼女自身が持つ唯一無二の魅力が光った。

審査員のプレスリー・タッカー氏は「パフォーマンスは素晴らしいし、ナチュラルな顔立ちも魅力的。他の人たちも楽しみにしているように、あなたが今日のことをどう取り入れるか、次の審査で見るのが楽しみだわ」と、その洗練されたビジュアルと吸収力を高く評価。スタジオで見守るキャスト陣からも「確かに華がある」と称賛の声が上がった。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。