Claudeを開発するAnthropicが、監視と軍事利用のためにClaudeの制限解除を求めるアメリカ国防総省と対立し、最終的にAnthropicがアメリカ政府から「サプライチェーンリスク」に指定され、OpenAIが新たにAI利用契約を締結するという事態に発展しました。この動きを受けて、「ChatGPTの人気が低迷する一方で、Anthropicの人気が急上昇する」という現象がアプリ市場調査結果で確認されています。ChatGPT uninstalls surged by 295% af