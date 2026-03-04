いま、男性美容医療がすごいことになっている。SBCメディカルグループ株式会社が2024年に行った調査では、過去10年に女性の利用者は約6倍に対して、男性利用者は約16倍も増えたのだそうだ。たしかに言われてみれば、男性美容医療の宣伝は増えた気がする。美容医療は鼻を高くしたりあごを削るといった美容整形だけではなく、シミ取りやイボ取りといった美容皮膚科の治療や脱毛・増毛なども含む。実際、現場ではどんな感触なのか、男