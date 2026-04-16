和歌山県新宮市で今月、開校した夜間中学「県立新翔くろしお中学校」の校歌を、アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の主題歌「残酷な天使のテーゼ」などで知られる和歌山市出身の作詞家・及川眠子（ねこ）さん（６６）らが制作した。これまで及川さんは県内外の学校の校歌を手がけたことはあるが、夜間中学は初めて。歌詞に「人生の第２ステージが始まり、ここから未来が開かれる。そんな思いを込めた」という。（望月弘行）「そ