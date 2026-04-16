2億5000万年前のリストロサウルスの胚の化石/Julien Benoit（CNN）2億5000万年前の化石を研究していた研究者たちが、哺乳類の祖先が卵を産んでいたことを示す史上初の証拠を突き止めた。この発見は、驚くべき生き残りの物語にも光を当てている。9日に米科学誌プロスワンに掲載された研究論文によると、南アフリカで見つかったのは体をきつく丸めたリストロサウルスの胚（はい）の化石。リストロサウルスは「大絶滅」として知られる