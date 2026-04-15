科学系YouTuberのLabCoatz氏が「本物とまったく見分けられないほど精密にコカコーラを再現した」という動画を公開しました。Perfectly Replicating Coca Cola (It Took Me A Year) - YouTubeコカ・コーラのレシピは厳重に秘匿されており、社内でも幹部クラスの人材でなければレシピを知ることはできません。LabCoatz氏は、科学の力を使ってコカ・コーラのレシピを解き明かすことにしました。まず、原材料の大部分は複雑な分析を行