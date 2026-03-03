© Wes Davis / Gizmodo こんな古い鍵でもスマートキーに化ける！ スマートロックいいないいな〜。でも工事大変だし、今の鍵、使えるのにもったいない。そんなあなたにおすすめなのが後付けタイプのスマートロック。今回ご紹介する「SwitchBot ロックUltra」の場合、2万2980円上乗せするとアダプターキットがついてきて、今ある鍵を取り換えなくてもOKになるんです。うちの車庫の鍵はジミ