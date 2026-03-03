【その他の画像・動画等を元記事で観る】 田中美久の最新写真集『ぜんぶ、ほんと』（3月9日発売）の表紙画像が解禁された。 ■小田急新宿駅 ポスターボード掲出決定 2024年9月に発売した2nd写真集が大ヒット。それから約1年半が経ち、俳優としてもタレントとしても地位を確立しつつある“令和のグラビアヴィーナス”こと田中美久。 最新写真集『ぜんぶ、ほんと』の表紙は、デニムジャケットの羽織りを肩から