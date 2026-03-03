田中美久3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』表紙解禁！艶感と柔肌感に悶絶必至の過去最大級に攻めた大胆カットを使用

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

田中美久の最新写真集『ぜんぶ、ほんと』（3月9日発売）の表紙画像が解禁された。

2024年9月に発売した2nd写真集が大ヒット。それから約1年半が経ち、俳優としてもタレントとしても地位を確立しつつある“令和のグラビアヴィーナス”こと田中美久。

最新写真集『ぜんぶ、ほんと』の表紙は、デニムジャケットの羽織りを肩から落とし、艶感と柔肌感がこれでもかというくらい伝わる、仕上がりまくったカラダを横からのアングルで収めた、自身最大級に攻めた大胆カットが抜擢。

セカンド写真集よりもさらに磨きがかかった“令和最高峰BODY”、いや、“日本最高峰BODY”から目が離せない。

■小田急新宿駅 ポスターボード掲出決定！

また、発売日となる3月9日から1週間限定で、小田急新宿駅の南口改札を出てすぐのテンポラリーシートにて2面にわたるポスターボードの掲出が決定。改札外なので特に入場料などもかからず、超ビッグサイズのポスターボードを無料で見ることができる。

期間：3月9日（月）～ 15日（日）

場所：小田急線 新宿駅 南口改札外付近

(C)中村和孝／集英社

■書籍情報

2026.03.09 ON SALE

「田中美久最新写真集『ぜんぶ、ほんと』」

■関連リンク

田中美久 OFFICIAL SITE

https://tanakamiku-fc.jp/