「ドリフト界のカリスマ」と呼ばれる男ら5人が去年12月、東京・大田区で車5台でドリフトするなど危険な走行をしたとして、逮捕されました。道交法違反の疑いで逮捕されたのは、ブラジル国籍のヨシカワ・マルセロ・ユウジ容疑者（27）と、築地天人容疑者（28）ら男5人です。5人は去年12月、共謀して大田区の道路で改造した乗用車5台を連ねてドリフト走行をしながら蛇行運転を繰り返すなど、危険な走行をした疑いがもたれています。