「F1日本グランプリ」のために…中部空港の公式SNSアカウントは、同空港に飛来してきた、比較的珍しい機体の写真を投稿しました。これが公式Xで10万インプレッション超を記録するなど反響を呼んでいます。どのような機体だったのでしょうか。【写真】えっ…これが中部空港に飛来の「巨大な珍客」全貌です同空港に飛来してきたのは、ANA（全日空）の大型貨物機「ボーイング777F」です。ボーイング777Fは、旅客機の777-200LRをベ