「Ｆ１・日本ＧＰ・決勝」（２９日、鈴鹿サーキット）ＸＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩがスタート前のセレモニーで、ピアノとドラムによる国歌演奏を行った。セレモニーは、最初に１７人組ダンスグループ「アバンギャルディ」がキレキレのダンスを披露。続いて、ポールポジションの前方に赤い衣装をまとったＹＯＳＨＩＫＩが登場した。１３万人のどよめきと大歓声が静寂に変わり、コース上でドライバーらが見守る中、君が代の