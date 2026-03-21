2種類のグレードが用意された最新ビモータ車両カワサキは、2026年3月20日に開幕した大阪モーターサイクルショーにて、イタリアの高級バイクブランド「ビモータ（bimota）」の新型モデル「KB399」を日本初公開しました。この新型車は、日本国内での販売が予定されている最新のスーパースポーツモデルです。【画像】超カッコいい！ これがカワサキ「Ninja ZX-4RR」エンジン搭載のビモータ「KB399」です！ 画像で見る（30枚以上）