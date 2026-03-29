◇F1第3戦日本GP決勝（2026年3月29日鈴鹿サーキット＝1周5.807キロ×53周）前戦でF1初勝利を挙げたメルセデスの19歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が2戦連続のポール・ツー・ウインを飾り、史上最年少で総合ランキングトップに立った。開幕2戦連続リタイアだったマクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）が今季初表彰台の2位、フェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が3位に入った。ス