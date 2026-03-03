米国とイスラエルから攻撃を受けたイランのサッカー連盟が北中米Ｗ杯からの撤退を示唆し、イラクかＵＡＥが繰り上がり出場する可能性が出てきた。英紙「デーリー・メール」など各メディアによると、Ｗ杯出場権を獲得しているイラン連盟のメフディ・タージ会長は開催国でもある米国から攻撃を受けたことについて、イラン国営テレビで「今言えることはＷ杯出場に希望を持って臨むことは非常に困難ということだ。スポーツ界の高官