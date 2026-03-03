V4を優先して控えめだった直４が序列解放の許可に戦闘モード炸裂！ ホンダには直４（ホンダでは並列4気筒をInline4、直列4気筒、略して直４と呼ぶことが多い）エンジンで世界をリードしてきた実績がある。しかし1980年代に入ると、新世代エンジンV型4気筒を投入、ワイドなパワー特性とスリムなエンジン幅がパフォーマンスで圧倒、販売戦略もあって直４は脇役にまわる羽目に陥った。その代表例が一体フ