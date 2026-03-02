◆ＷＢＣ強化試合オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２日、オリックスとの強化試合に向けて球場入りし、取材対応した。「すごく皆さんの期待も大きいと思いますし、みんなで頑張っていきたいと思います」と意気込んだ。巨人からメジャー挑戦１年目の岡本はここまでフロリダ州ダンイーデンのチームキャ