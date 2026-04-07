「ブルージェイズ−ドジャース」（６日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が三回に移籍後初失策を犯した。フリーマンの２ランで追加点を奪われ、なおも２死一塁からパヘズが放った痛烈なゴロが岡本のもとへ飛んできた。打球のラインに入っていたが、グラブの横をすり抜けてトンネルする形に。移籍後初失策が記録されてしまった。打球を後逸した直後には思わず表情が強ばっていた岡本。開幕からここまで好守を連発