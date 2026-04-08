◆米大リーグブルージェイズドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース山本由伸投手（２７）が７日（日本時間８日）、敵地・ブルージェイズ戦に先発。昨季“伝説”をつくったトロントでブルージェイズ岡本和真内野手（２９）とメジャー初対戦し、二飛に打ち取った。侍ジャパンではチームメートだった２人の対戦は、０―０の２回無死二塁。初球は９１・５マイル（約１４７・３キロ）カットボ