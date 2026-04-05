◇MLB ホワイトソックス6-3ブルージェイズ（日本時間5日、レート・フィールド）ブルージェイズの岡本和真選手が、観客席に飛び込む果敢な守備で会場を沸かせました。「4番・サード」で出場を続ける岡本選手は、前日4日に4三振を喫し、開幕から続いた連続安打が「6」でストップ。それでもこの日は、第1打席に元DeNAのケイ投手から四球を選び出塁すると、第2打席でレフト前ヒットを放ち、3打数1安打1四球で、打率.258としました。そ