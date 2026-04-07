ドジャース-ブルージェイズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）の敵地ブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。試合中、ブルージェイズの岡本和真と笑顔で交流するシーンがあり、中継解説者も注目していた。3回のドジャースの攻撃。内野安打で出塁し、送球エラーで二塁に進んだ大谷は、続くタッカーの一ゴロで三塁へ。三塁守備についていたのは、岡本だった。2人は笑顔で交流。中継したNHK BSで解