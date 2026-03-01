リンクをコピーする

【オランダ・エールディビジ第25節】(FCズウォレ・スタディオン)ズウォレ 0-0(前半0-0)アヤックス<警告>[ズ]ライアン・トマス(28分)、S. Graves(66分)、S. Floranus(86分)[ア]スティーブン・ベルフハイス(78分)、ユーリ・レヘール(87分)└アヤックス冨安健洋は復帰以降初の2試合連続出場、ズウォレとスコアレスで痛み分け