陸上の東京マラソン（１日、東京都庁〜東京駅前・行幸通り）は、ペースメーカーがレースを乱すまさかの展開となった。この日はレースを引っ張るはずの外国人ペースメーカーが一定のリズムを刻むことができず、想定より遅いペースで進んだ。日本テレビ系中継で解説を務める瀬古利彦氏は「意図がわからない」となどと不満を口にした。これには多くの陸上ファンが反応。「そもそも、何でペースメーカーっているのだろう？」「ペ