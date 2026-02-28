3月1日に開催される『東京マラソン2026』。ランナーにとって春の風物詩となっている大会では、小池百合子知事がスターターを務める。そんな一大イベントで、今年も懸念されるのが“トイレ問題”だ。【写真】「東京マラション」批判が殺到したランナーたちの立ちション姿2023年の開催時は、スタート地点の都庁前で、大勢の観客も見ている中、植栽に向かって立ち小便しているランナーが多数目撃されて問題に。あたりには大量のゴ