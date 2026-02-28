お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が27日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。所属事務所・吉本興業内にいる“アンチ粗品”について語った。粗品は今月11日、自身のYouTubeチャンネルに、「吉本の社員に粗品のアンチがおる事件について」と題した動画を公開。吉本が運営するYouTube「渋谷よしもと漫才劇場・神保町よしもと漫才劇場」のコメント欄に寄せられた「粗品はW