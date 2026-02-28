女子アジアカップで連覇＆最多10度目の優勝を目ざす中国女子代表が、大会前の調整で開催国のオーストラリアでテストマッチ２試合に臨み、２連勝を飾った。中国メディア『網易』が伝えている。中国はオーストラリアのAリーグに所属するチームを相手に、第１戦は８−１、第２戦は４−０と大差をつけて勝利し、本大会に向けて弾みをつけた。１試合目の相手はセントラルコースト・マリナーズ女子。より多くの選手を試すため、試