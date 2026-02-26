【その他の画像・動画等を元記事で観る】2023年7月クールにTVアニメ第1期が放送され、2026年4月からTVアニメ第２期が放送開始となる『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。』シリーズ。TVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。』は、一迅社アイリスNEOにて刊行中、シリーズ累計発行部数180万部突破（電子書籍含む）の天壱先生による大人気ノベルシリーズのTVアニメ化作品。