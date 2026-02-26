TVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。』放送情報解禁＆キービジュアル・主題歌情報公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2023年7月クールにTVアニメ第1期が放送され、2026年4月からTVアニメ第２期が放送開始となる『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。』シリーズ。

TVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。』は、一迅社アイリスNEOにて刊行中、シリーズ累計発行部数180万部突破（電子書籍含む）の天壱先生による大人気ノベルシリーズのTVアニメ化作品。乙女ゲーム「君と一筋の光を」の国と民を苦しめる最悪の女王プライドが、思い出してしまった前世の記憶を頼りに、これから起こる悲劇を回避し周囲のみなが幸せになれる世界を目指すため、ゲーム内のストーリーを改変して国のために民のために全力を尽くしていく、というハイスペック悪役王女の転生ラスボス回避ファンタジー。

この度、TVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season２』の放送詳細情報が公開。本作品は2026年4月7日（火）から毎週火曜22時00分〜TOKYO MX、MBS、BS11にて順次放送開始となる。

あわせて主題歌情報が公開。TVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season２』のOPテーマはレトロリロンの「エゴ」、EDテーマはガラクタの「たられば」に決定した。

●主題歌情報

TVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season２』

OPテーマ

レトロリロン

「エゴ」

作詞：涼音 作曲：涼音 編曲：レトロリロン

＜涼音 コメント＞

この作品に携わらせて頂けること、とても嬉しく思います。ありがとうございます。

ラス為にはなんだか不思議なご縁がありまして、実は1期のEDの楽曲「PRIDE」ではギターを弾かせて頂いておりました。今回、我々がOPを担当させて頂けることも運命のように感じております。

そんな運命といくつも向き合っていく主人公のプライドと僕自身の心情をどこまでリンクさせていけるかを深く考え「エゴ」という曲を書き下ろさせて頂きました。彼女の信念やプレッシャーが少しでもこの楽曲で報われますように。

EDテーマ

ガラクタ

「たられば」

作詞：はる 作曲：はる 編曲：ガラクタ

＜はる コメント＞

第2期おめでとうございます！こんな素敵な作品に関わることができて、とても光栄です。主人公プライドの優しさや、責任感を4ピースロックバンドなりの解釈で表現しました。皆様と同じ熱量で公開を楽しみにしています！

●作品情報

TVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season２』

2026年4月7日（火）から毎週火曜22時00分〜TOKYO MX、MBS、BS11にて順次放送開始

TOKYO MX：初回4月７日（火）から毎週火曜22時00分〜22時30分

MBS：初回4月7日（火）から火曜26時30分〜（第2話以降、毎週火曜27時00分〜）

BS11：初回4月７日（火）から毎週火曜24時00分〜24時30分

＜イントロダクション＞

「もし…私が最低な女王になったら、私を殺してね」

8歳の王女プライド・ロイヤル・アイビー。そんな彼女は気付く。前世は日本の一般的な家庭に生まれた、どこにでもいる普通の少女。そして今は乙女ゲームの極悪非道ラスボス女王なのだと…。

転生していたのは、乙女ゲーム「君と一筋の光を」の世界。ゲームのストーリーで、プライドは国と民を苦しめる最悪の女王となる。そんなラスボスだと気付いた彼女は、ゲームをやりこんだ記憶を頼りに、自分にしかできない“悲劇の回避”を目指す。

これから起こる悲劇を回避し、登場人物みんなが幸せになれる世界を目指すため、国のために、民のために全力を尽くしていく、ハイスペック悪役王女のラスボス回避ファンタジー。

【スタッフ】

原作：天壱（一迅社アイリスNEO／一迅社刊）

キャラクター原案：鈴ノ助、松浦ぶんこ、かわのあきこ

監督：新田典生

シリーズ構成：赤尾でこ

キャラクターデザイン：河野仁美

音楽： 中村巴奈重、斎木達彦、佐久間 奏、中嶋純子、土田美咲、田中津久美、澤田佳歩

アニメーション制作：OLM Team Yoshioka

【キャスト】

プライド：ファイルーズあい

ステイル：内山昂輝

ティアラ：戸松 遥

アーサー：榎木淳弥

レオン：立花慎之介

セドリック：緑川光

ジルベール：遊佐浩二

ロデリック：安元洋貴

クラーク：関 俊彦

カラム：小野大輔

エリック：永塚拓馬

アラン：下野 紘

ハリソン：鈴木崚汰

ヴァル：諏訪部順一

第2期主題歌

オープニングテーマ： レトロリロン「エゴ」

エンディングテーマ： ガラクタ「たられば」

第1期配信情報

ABEMA、U-NEXT、アニメ放題ほか各配信サイトにて好評配信中

配信サービス

ABEMA、U-NEXT、アニメ放題、dアニメストア、MBS動画イズム、TVer、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、FOD、DMM TV、バンダイチャンネル、Hulu、Prime Video、ふらっと動画、auスマートパスプレミアム、J:COMオンデマンド メガパック、TELASA、milplus、Google Play、HAPPY!動画、ムービフルPlus、ビデオマーケット、music.jp

＜レトロリロン プロフィール＞

2020年にシンガーソングライターとして活動していた“涼音”を中心に東京にて結成。

“今日を生きる”ありのままの気持ちを歌った歌詞、中毒性のあるソウルフルな歌声、

バックグラウンドが異なるメンバーが織りなすジャンルレスなプレイが魅力のポップスバンド。

誰しもが時に抱える孤独感や焦燥感など、繊細な心に深く寄り添う歌詞が、聴き手の日常に小さな光を灯す。

2026年1月に1st Full Album「コレクションアローン」をリリースし、3月よりZepp Hanedaを含む約1万人規模の全国ツアー「RETRORIRON ONE-MAN TOUR 2026」を開催。ネクストブレイクアーティストとしてさらなる注目を集めている。

＜ガラクタ プロフィール＞

“誰かにとってはタカラモノになる音楽を”

2022年結成、名古屋発4ピースバンド・ガラクタ

はる(Vo & Gt)、こた(Gt)、ひろと(Ba)、ちゅうじょう(Dr)

“SNS + 恋愛”を軸とした等身大な歌詞世界とポップなギターロックサウンドにハマるリスナーが続出。

2025年12月3日、1at ALBUM「Toy BOX」にてユニバーサルミュージックよりメジャーデビュー。

2026年2月からは、全国6都市をまわる「ガラクタ Toy BOX TOUR 2026」を開催。

©天壱・一迅社／ラス為2製作委員会2026

関連リンク

TVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season２』公式サイト

https://lastame.com/

レトロリロン公式X

https://x.com/retroriron

ガラクタ公式X

https://twitter.com/garakuta_band_