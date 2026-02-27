2005年の衆院選で初当選した時に「BMWが買える」などと発言して批判を浴びた杉村太蔵さんが、この時の教訓は生かされていないのかと自民党を叱った。2026年2月26日放送の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）で、高市首相のカタログギフト問題をとりあげた時のことだ。カタログギフトは日本政治史上はじめての登場？スペシャルキャスターとして出演した杉村さんにMCの谷原章介さんが「太蔵さんが当選した時はこういうお祝い