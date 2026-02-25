将棋の藤井聡太竜王＝名人、王位、棋聖、棋王、王将＝が２５日、京都市伏見区の京都競馬場内で自身の永世竜王資格獲得記念碑の除幕式に臨み、駆けつけた日本騎手クラブ・武豊会長らの祝福を受けた。記念の地で武会長らとともに記念碑をアンベール。「雲外蒼天」と力強く揮毫（きごう）した文字が披露された。厚い雲を突き抜ければ、蒼天（青空）が広がっているという意味だが、この日はあいにくの雨。「私自身、より高みを目指