2月25日、元テレビ朝日で現在はフリーの徳永有美アナウンサーが、自身のInstagramを更新。1999年、2001年、2015年当時の自身の髪型変遷ショットを公開し、ファンから歓声があがっている。徳永アナは《今年は髪を伸ばそうと計画しています。これまで何度か伸ばそうと思ってはきたのですが、毎回夏になると「首もと暑いっ！」と断念。しかし今年はなんとか伸ばしたい イメージが大切よね、というわけで、長い頃の自分の写真を探