2月25日、元テレビ朝日で現在はフリーの徳永有美アナウンサーが、自身のInstagramを更新。1999年、2001年、2015年当時の自身の髪型変遷ショットを公開し、ファンから歓声があがっている。

徳永アナは《今年は髪を伸ばそうと計画しています。これまで何度か伸ばそうと思ってはきたのですが、毎回夏になると「首もと暑いっ！」と断念。しかし今年はなんとか伸ばしたい イメージが大切よね、というわけで、長い頃の自分の写真を探してみました。とりあえず、笑ってください。眉毛に時代を感じます。 1999年〜2001年〜2015年の変遷Photoです》と投稿。

1999年のセミロングヘア、2001年のボブヘア、2015年のショートヘアの自身のショットを添えた。現在は2015年当時とあまり変わっていないようなショートヘアだ。

コメント欄にはファンから《懐かしいなぁ》《ショートが好きだけどな〜》《ずーっとお綺麗》などと歓びの声が寄せられている。

徳永アナは1998年にテレビ朝日に入社し、2001年には同局のディレクターと結婚。しかし、お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良との不倫が発覚する。

芸能記者が言う。

「内村さんの冠バラエティ番組『内村プロデュース』（テレビ朝日系）にアシスタントとして出演していた徳永アナは、既婚者でしたが、2003年に内村さんとの不倫が報じられました。

そのため、当時出演していた『内村プロデュース』と『スーパーモーニング』（テレビ朝日系）を降板することになり、同年9月には離婚していたことが発覚しました。

2005年4月にテレビ朝日を退社した徳永アナは内村さんと再婚し、2人のお子さんをもうけています。紆余曲折ありましたが、2018年10月、13年ぶりに『報道ステーション』（テレビ朝日系）のメインキャスターとして復帰し、内村さんも2024年9月に『内村プロデュース復活SP』として、16年ぶりの番組復活を果たしました。

時間が経過し、テレビ朝日側とのわだかまりは解けてきている印象です。徳永さんは現在、『報道ステーション』の金曜日担当キャスターとして出演しています」

そうした背景もあることから、コメント欄には2001年の写真を指し、《光良さんが惚れた髪型2番の頃ですか!?》というツッコミも入っている。

徳永アナが、どこまで髪を伸ばすのか、今後注目される。