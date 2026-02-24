【モデルプレス＝2026/02/24】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが2月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。弓道部時代の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」19歳美女、凛々しい弓道部時代の卒アル写真◆村谷はるな、弓道着姿の卒アルショット公開村谷は「卒アル見てたら弓道部時代の懐かしい写真でてきた笑」とつづ