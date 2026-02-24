「今日好き」村谷はるな、弓道部時代の卒アル写真披露 道着で弓構える姿に「美しすぎる」「凛とした表情が素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/02/24】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが2月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。弓道部時代の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」19歳美女、凛々しい弓道部時代の卒アル写真
村谷は「卒アル見てたら弓道部時代の懐かしい写真でてきた笑」とつづり、学生時代の写真を投稿。白い道着に紺の袴を身につけた村谷が弓を構え真剣な表情に。弓道部の道場での凛々しい姿を披露している。
この投稿に「弓道着姿が似合いすぎ」「美しすぎる」「凛とした表情が素敵」「卒アルの写真がこのクオリティは凄い」「部活を頑張る姿も可愛い」「懐かしい写真の共有嬉しい」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆村谷はるな、弓道着姿の卒アルショット公開
◆村谷はるなの投稿に反響
