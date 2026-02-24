沖縄の宮古島の海で、泳いでいた牛を海上保安庁の潜水士が救助しました。宮古島海上保安部によりますと、23日午前8時すぎ、宮古島市の平良港に係留中のフェリーから、「牛が泳いでいる」と通報がありました。近くに停泊していた巡視船はりみずの乗組員が状況を確認したところ、岸壁の下から呼吸音がしたため、潜水士が海に入り、泳いでいる牛を確認。潜水士は泳ぎながら牛の鼻に結ばれていたロープを引っ張り、近くのスロープから