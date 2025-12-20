どんなに調子が悪くても、タケ・クボ（久保建英）について議論の余地がないことが一つある。それは、重要な試合になると、どの監督も彼に頼るということだ。レアル・ソシエダにとって、決して崩れることのない方程式である。すでに３人目の監督がベンチに座っているが、イオン・アンソテギの最初の決断は、前任者２人と同じく自身の初陣で日本人アタッカーをスタメンに起用することだった。誰もが彼のコンディションは最悪だと