各国の首脳クラスとの面談以外では常に革ジャンを着用するNVIDIAのジェンスン・フアン社長兼CEO。今年も業界のキーマン各国の半導体企業とお仕事をしつつ、Xから業界の気になるトピックスを軽妙トークで発信する、情ポヨさん。今年の半導体業界の要チェック事項について、ジャーナリストの高口康太さんがお聞きします！【令和最新版】情ポヨ超速解説！半導体事件簿＊＊＊【一番儲かるのは結局AI関連ポヨ】――情ポヨさん