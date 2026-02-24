

各国の首脳クラスとの面談以外では常に革ジャンを着用するNVIDIAのジェンスン・フアン社長兼CEO。今年も業界のキーマン



各国の半導体企業とお仕事をしつつ、Xから業界の気になるトピックスを軽妙トークで発信する、情ポヨさん。今年の半導体業界の要チェック事項について、ジャーナリストの高口康太さんがお聞きします！

【令和最新版】情ポヨ超速解説！ 半導体事件簿

【一番儲かるのは結局AI関連ポヨ】

――情ポヨさんに聞く半導体業界話、大好評企画の第2弾。まずは、パソコンやスマホの主要パーツであるメモリー高騰について。秋葉原では昨年の夏から5倍以上の値上がりもありますが？

情ポヨ メモリーは全部、AIが食ってるポヨ。AIチップに使うHBM（高帯域幅メモリー）も、基本はパソコンやスマホのメモリーと同じ半導体記憶装置。

あ、HBMは後でTSV（シリコン貫通電極）っていう超大変な積層工程が追加されますけど、一部は共通仕様。それでいて普通のメモリーよりも数倍儲かる。だからメーカーが「AI向けしか作りません！」ってなるのは当然です。



（左）Xアカウント【@Johoshushupopo】で半導体業界の中の人として、NDAギリギリの投稿を続ける情ポヨさん。推しはBABYMETAL。（右）中国や日本、そして台湾など各国のIT企業の取材を続けるジャーナリストの高口康太さん。今回は聞き手を担当



――スマホが値上がりするのは困りますよね。

情ポヨ 値上がりは仕方ないです。メモリーメーカーもごっそり半導体設備を仕入れてるので、そのうち増産できます、そのうち......。

――HPやデルといった大手パソコンメーカーが、中国のチャンシンメモリーテクノロジーズ（CXMT）からメモリーを調達するかもという噂もありますよね。

情ポヨ それはブラフかな。現状、大手パソコンメーカーは中国製メモリーが実用レベルなのかテストしている段階。おそらくメモリーメーカーに対して「もう、中国から仕入れるぞ！」という交渉カードにしているような。本当に採用するのかは怪しい。

――取引材料に使われるCXMTがかわいそう......。メモリーだけじゃなく電力も足りないので、発電用ガスタービンや変圧器も奪い合いに。

情ポヨ 仕方ないじゃん。AI関連が一番儲かるんだから。もうブームじゃない、この波はまだまだ続くポヨ。

――このビッグウエーブ、日本にもおいしい話はあるんでしょうか。ネットには「ラピダス絶対失敗する」「JASM（台湾TSMCとソニーなどの合弁）はこけた」とか、景気の悪い話ばっかりなんですがっ！

情ポヨ ラピダス、異常なぐらいに順調です。もともと万馬券一点賭けぐらいのギャンブルですが、ここまで工場建設→設備納入→サンプル生産と順調に関門をクリア。情ポヨもびっくりです。的中率0.1％ぐらいの大ばくちだと考えてましたが、今は成功率3％ぐらいまできました。



ネットを中心にネガティブ報道が多い、小池淳義社長兼CEOが率いるラピダス。そんな日本企業の侮れない開発力とは？



――それでも3％！

情ポヨ いばらの道だけど、ここまでは超順調。めっちゃ優秀な人材が入っているのも心強い。もともとギャンブルなんで絶対成功するとは言えないですが、いい感じです。応援しましょう。

社員がついに1000人を突破し、非正規まで入れると1500人ぐらい。私、北海道出身なんです。半導体の仕事がないから渋々東京に来たけど、半導体で北海道にクールな職場ができてるのはステキです。

――JASMは注文が取れずに稼働率だだ下がり、第2ファブ（工場）も規格変更に追い込まれたという話も。

情ポヨ JASMの第1ファブって、ほぼほぼソニーのイメージセンサーのための工場なんです。で、今は絶好調。それこそ、前年同期比1000億円プラスです（25年第3四半期）。

第1ファブの製造プロセスは12／16nm（ナノメートル）、22／28nmでばっちしソニー向け。第2ファブではそれにプラスして、さらに微細化が進んだ6nmも作る予定でした。お客さんの当てはないんですが、日本でよりハイエンドの半導体を作れるようになってほしいというお国の要望もありましたし、そのうちお客が見つかるかもという期待もあって。まあ、ドリーム枠です。

ただ、6nmはお客が見つからなそう。それで3 nmに規格変更したってだけの話なんです。3nmは世界的に需要が高いプロセスなんで、お客さんが見つかりそうな枠です。



2nm（ナノメートル）半導体の試作に大・成・功！！ 昨年7月に創業からの目標だった2nm半導体の試作モデルの開発に成功したラピダス。順調に進んでいるが先は長い。最大の課題は「お客さん探し」



――日本企業、優秀！ そんな中、NTTの次世代通信・計算基盤「IOWN（アイオン）」も注目されています。半導体もサーバーもデータセンターも丸ごと光でつなぐ、超低電力・超低遅延の技術を半導体に転用するプランも？

情ポヨ 実は不安ポヨ。NTTには量産技術がないので、TSMCとかと組むしかないんだけど......。光の技術はいろんなところが研究しているので、IOWNを採用しないと困るっていう決め手に欠けるような。

一方、インテルとの協業を発表したソフトバンク子会社のSAIMEMORY（サイメモリ）は筋がいいポヨ。AI向けメモリーって平積みなんですけど、発熱問題でもう限界。これを横に並べることで放熱効率がぐっと上がるという技術で、こちらのほうが現実的です。



NTTのIOWN構想。半導体チップを光でつなぐ光電融合が期待されている





孫正義会長が率いるソフトバンクグループの子会社・SAIMEMORYは、インテルとタッグを組み、新構造の次世代メモリー技術を発表。ラピダス以外も日本企業が活気づいてきた



――さすが孫さん！ でも、業界が盛り上がる中、半導体工場の処理水の水質汚染を心配する声もちらほら......。

情ポヨ これはマジメに答えると、現在、半導体工場由来で、人体に影響を与えるような水質汚染は見つかってないんですよ。確かに半導体工場は危ない薬品をたくさん使います。なので、めっちゃ疑われてきたし、全力で汚染対策をしてきました。

今では、TSMCのサプライヤーであるオルガノを筆頭に、世界中の汚染対策で日本企業が大活躍しています。汚染問題を語る人には、その技術をもっと知ってほしい。そして、半導体関連の汚染対策事業はめちゃめちゃ儲かるってことも超重要です。

――これは日本強いかも。ところで、時価総額世界一を爆走中のNVIDIA（エヌディビア）は？

情ポヨ 革ジャン（NVIDIAのジェンスン・フアンCEOのこと）帝国は圧倒的ポヨ。半導体の開発レベルも高いけど、エンジニア目線だとAI学習に必須のプラットフォーム「CUDA（クーダ）」が便利すぎ。

AI学習では大量のコアが同時に計算するんですが、CUDAを使えば自動で各コアに計算を割り振ってくれる。使わなかったらその作業を自分でやらなきゃいけないので、スーパーだるいんです。

たとえるなら、床に落ちたビーズを一粒ずつ拾うか、掃除機を使うかってレベルの労力差があります。もはや、エンジニアはCUDA抜きじゃ仕事になりません。

――だとすると、革ジャン帝国は当分不滅ですか？

情ポヨ 取りあえず5年先まで盤石。ただ、最強すぎるからこそ、ぶっ倒してやるぜっていうチャレンジャーが続々登場してます。もし帝国を倒せるやつが現れるとしたら、たぶん中国企業ポヨ。

――そんな中、中国は先端半導体製造に不可欠なEUV（極端紫外線）リソグラフィ装置の自国製造を目指していて、もう試作機を完成させたというニュースもありました。この露光装置は「人類が作った、最も複雑な機械」といわれ、オランダのASMLしか作れない逸品でしたよね。

情ポヨ それ、誤解があるポヨ。試作機っていわれているのは、中古EUVの"組み立て"に成功という話なんじゃないかと。中国人の元ASMLエンジニアもごっそりいるので、組み立てはそんなに難しい話じゃない。でも、ゼロから作るのとは別問題ポヨ。



空前のメモリー不足で気になる中国の動向は？ 現在パソコン、スマホメーカー各社は、メモリーの調達ができない状況......。そんな中、中国メーカーはメモリーの製造・販売を行ない海外輸出も視野に展開中!? もちろん、AIや半導体開発も超速進行中の全方位体制



――そして、EUVには最強の「光源」が必要なんですよね。これはASML子会社のサイマーしか作れないのだとか。そこで、チャットGPTに聞くと「中国はまったく新しい新技術の加速器を転用して光源の壁を乗り越えようとしています」という回答が！ まさか、中国にはブラックホールを生成するほどの大プロジェクトがある？

情ポヨ ブラックホールの話は理解できないけど、加速器を光源に使う技術は日本でもずっと研究してるポヨ。ただ、大規模な設備が必要なんでなかなか進展しない。中国が先に完成させても不思議じゃないかも。

そもそもEUVは「光源」のほかに、「光学系」「ステージ制御」という同じぐらい難易度の高い技術が必要です。「光学系」のミラーレンズを作れるのはドイツのカールツァイスのみ。「東京ドームの広さで、誤差は髪の毛の10分の1以下」という超絶高精度のレンズです。

で、ミラーを通して照射されるレーザーを正しい位置に当てていくのが「ステージ制御」。これはASMLだけの技術。光学系だけクリアしてもまだまだ先は長いポヨ。

――ハードル高っ！

情ポヨ ちなみに、日本のギガフォトンはEUV光源技術を持ってますし、光学系とステージ制御の技術だとニコン、キヤノンもハイレベル。でも、今のところEUVを作って売ってるのはASMLのみだから、その技術は使えてないけど。

EUVは1台数百億円なんで、世界中でお客さんはTSMC、サムスン、インテル、そしてラピダスのロジック半導体メーカーの4社。あとはメモリーのSKハイニックスとマイクロンしかいないから。ナンバーワンのASMLは大儲けしてるけど、実はナンバー2になっても商売にならないポヨ。

――日本スゴイ＆モッタイナイ。こりゃ、もう中国に技術を売るしか......。

情ポヨ スパイとして速攻捕まるポヨ。



――でも、せっかくの技術なら売りたいですよね。そうすると、お客さんは米国の規制でASMLのEUVを買えなくなった中国限定。規制効果で中国は「半導体関連ならなんでも買うわ」モードで、規制対象外の半導体装置もばかすか買って、日本メーカーも潤ってますし。そんな中、余った設備が放置されているという噂も聞いたり......。

情ポヨ いつ規制が強化されるかわからないんで、今のうちに買えるだけ買っておけ的な、中国転売ムーブだポヨ（笑）。ちょっと製造装置を倉庫で寝かしておけば、米国から制裁されている「某H社に転売できる」という計算もありそうポヨ。

――熟成させれば値段が上がる。ビンテージワインみたいですね。

情ポヨ ただ、半導体装置、特に光学系は温度と湿度の変化に弱い。寝かしておいてもちゃんと保管しないと、ゴミになっちゃいます。

――完全にワインと一緒！ ところで情ポヨさんは、なぜ業界情報を発信する情ポヨになったのですか？

情ポヨ 半導体は世界の産業を動かす大事な存在で、その重要性がもっと世間に広まってほしい。海外で一流の半導体エンジニアならプロ野球選手ぐらいの金は稼げる。うまい酒が飲めて、いい肉が食える。日本の若い人たちが夢を見られる業界にしたい。

昨年、週プレで情ポヨの半導体話を載せてもらって、それに興味を持った大学生のフォロワーさんが雑誌を買ったと報告してくれるのが本当にうれしかったんです。なので、今年は大学での講演も積極的にやろうと思ってます。

――情ポヨ、めっちゃカッケー......。

情ポヨ そして半導体業界のイメージアップのためにも、次回は「アイドルと行く半導体工場！」を企画するポヨ。そして半導体工場でシリコンウエハを手にしたアイドルがにっこりのグラビアとセット。これで、より多くの若い人が半導体業界に興味を持ってくれるはずポヨ。

――工場内は、防塵服やマスクの着用が必須だからグラビアが成立しませんよ！

取材・文・聞き手／高口康太 写真／AFP/アフロ 時事通信社