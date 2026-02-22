最廉価グレードは日常使いに十分か街中で見かけることの多い軽自動車のなかでも、どこか懐かしさを感じさせる存在がホンダの「N-ONE」です。そのN-ONEに新たな改良が加えられ、2025年11月21日より販売が開始されました。ホンダは2025年11月20日に一部改良を発表しており、この変更では装備の充実や新たな特別仕様車の追加など、商品力の向上が図られています。【画像】超カッコいい！ これが“一番安い”ホンダの「新たな軽ワ