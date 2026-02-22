最廉価グレードは日常使いに十分か

街中で見かけることの多い軽自動車のなかでも、どこか懐かしさを感じさせる存在がホンダの「N-ONE」です。

そのN-ONEに新たな改良が加えられ、2025年11月21日より販売が開始されました。ホンダは2025年11月20日に一部改良を発表しており、この変更では装備の充実や新たな特別仕様車の追加など、商品力の向上が図られています。

N-ONEは2012年に誕生したモデルで、1967年に登場したホンダ初の軽乗用車「N360」をイメージしたデザインが特徴です。

丸みを帯びたフロントマスクは親しみやすく、長年にわたり多くの支持を集めてきました。

ホンダの原点ともいえる「M・M（マン・マキシマム／メカ・ミニマム）思想」を受け継ぎ、限られたボディサイズのなかで室内空間を最大限に確保する設計思想も踏襲しています。

現行の2代目は2020年11月にフルモデルチェンジを受け、従来のイメージを守りながら質感や安全性能を高めてきました。

2025年11月の改良では、前方パーキングセンサーと7インチTFT液晶メーターが標準装備となりました。さらに、「RS」と「Premium Tourer」の2グレードでは装備内容が見直されています。

RSはこれまで設定されていたCVT車を廃止し、6速MT専用モデルへと変更されました。加えてホイールにホワイトカラーを採用するなど、より個性を強調した仕様となっています。

また、「Original」をベースにした特別仕様車「CRAFT STYLE」も新たに設定され、選択肢が広がりました。

そのなかで最も価格を抑えたグレードが「Original（FF）」です。ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1545mm、ホイールベースは2520mmとなっており、FF車は全高1550mm未満に収められているため、一般的な機械式駐車場にも対応しやすい設計です。

外観は上位グレードのような華やかな加飾を控え、落ち着いた印象にまとめられています。

足元には14インチスチールホイールとシルバーのハーフホイールキャップを組み合わせ、実用性を重視した仕様です。ボディカラーはブラックルーフの2トーンを含む全7種類が用意されています。

内装はブラックとホワイトの2トーンでまとめられ、フロントシートにはプライムスムースとトリコットのコンビシートを採用しています。

インパネにはプラチナホワイトガーニッシュがあしらわれ、シンプルながら明るい雰囲気です。

ステアリングホイールとシフトレバーはウレタン素材ですが、フルオートエアコンや電動格納式リモコンドアミラーは標準装備となっており、日常使用における快適性は十分に確保されています。

さらに、電子制御パーキングブレーキにはブレーキホールド機能が備わっています。停止中にブレーキペダルから足を離しても車両を保持し、アクセルを踏めば自動的に解除されるため、渋滞時などに便利です。

後席はレバー操作で簡単に倒すことができ、長尺物の積載にも対応します。座面を跳ね上げれば高さのある荷物も積みやすく、軽自動車ながら柔軟な使い方が可能です。

安全面では、先進安全運転支援システム「Honda SENSING」が全車に標準搭載されています。

衝突軽減ブレーキや車線維持支援システム、アダプティブクルーズコントロールなどが含まれており、日常の移動を幅広くサポートします。

パワートレインは最高出力58PS、最大トルク65Nmを発生する直列3気筒自然吸気エンジンを搭載し、FFとCVTの組み合わせとなります。燃費はWLTCモードで23.2km／Lを記録し、N-ONEのラインナップのなかでも優れた数値です。

価格（消費税込み）はOriginal（FF）が176万7700円です。一方、最上級グレードのPremium Tourer（4WD）は231万8800円で、その差は55万1100円となっています。装備や駆動方式の違いを踏まえると、用途や予算に応じた選択ができる構成といえるでしょう。