ブライトンに所属する元イングランド代表MFジェームズ・ミルナーがブレントフォード戦に先発出場し、プレミアリーグ最多出場記録を更新した。現在40歳のミルナーは、リーズ時代の2002年11月に行われたウェストハム戦で16歳と309日でのプレミアリーグデビューを果たすと、そのあとはニューカッスル、アストン・ヴィラ、マンチェスター・シティ、リヴァプールと渡り歩き、2023年からブライトンに在籍している。そして21日、プ