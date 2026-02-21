¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¤òÂåÉ½¤¹¤ë±é²Î²Î¼ê¡¦ÅÔ¤Ï¤ë¤ß¡Ê77¡Ë¡£Èà½÷¤¬¸ø¤Î¾ì¤Ç³èÆ°¤·¤¿¤Î¤Ï2016Ç¯¤Î2·î¤¬ºÇ¸å¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅìËÌÃÏÊý¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÌðºê¼¢¡Ê78¡Ë¤È¡ÈÄÌ¤¤º§¡ÉÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÅÔ¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤¬ºò²Æ¡¢ÊÄº¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»öÌ³½ê¤Ï38Ç¯Á°¤Ë¡¢¡ÖÉÔÎÑ¤ÎÎø¡×¤ÎÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÀßÎ©¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î»öÌ³½ê¡£¤â¤¦Èà½÷¤Ï2ÅÙ¤ÈÉ½ÉñÂæ