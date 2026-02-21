¤Ä¤¤¤Ë¡È´°Á´°úÂà¡É¤«¡Ä¡ÖÅÔ¤Ï¤ë¤ß¡Ê77¡Ë¡×¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤¬²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡ºÇ¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤«¤é10Ç¯¡¢¡ÖÌðºê¼¢¡×¤È¡ÈÄÌ¤¤º§¡ÉÊóÆ»¤â
¡¡¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¤òÂåÉ½¤¹¤ë±é²Î²Î¼ê¡¦ÅÔ¤Ï¤ë¤ß¡Ê77¡Ë¡£Èà½÷¤¬¸ø¤Î¾ì¤Ç³èÆ°¤·¤¿¤Î¤Ï2016Ç¯¤Î2·î¤¬ºÇ¸å¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅìËÌÃÏÊý¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÌðºê¼¢¡Ê78¡Ë¤È¡ÈÄÌ¤¤º§¡ÉÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÅÔ¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤¬ºò²Æ¡¢ÊÄº¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»öÌ³½ê¤Ï38Ç¯Á°¤Ë¡¢¡ÖÉÔÎÑ¤ÎÎø¡×¤ÎÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÀßÎ©¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î»öÌ³½ê¡£¤â¤¦Èà½÷¤Ï2ÅÙ¤ÈÉ½ÉñÂæ¤ËÌá¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅÔ¤Ï¤ë¤ß¤Î¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡×2¿Í¤È¤Ï¡Ä¡ÖÉÔÎÑ¤ÎÎø¡×¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¡¢¡ÖËÌ¤Î½É¡×¤ÇÆ±À³¤¹¤ë¸µÇÐÍ¥
ÉáÄÌ¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤
¡¡»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÔ¤Ï¤ë¤ß¤ÎÌ¾¤òËº¤ì¤ë¸þ¤¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£1948Ç¯¡¢µþÅÔ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÅÔ¤Ï¡¢16ºÐ¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°ÊÍè¡¢¡Ö¥¢¥ó¥³ÄØ¤ÏÎø¤Î²Ö¡×¡ÖÎÞ¤ÎÏ¢ÍíÁ¥¡×¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡×¡ÖÂçºå¤·¤°¤ì¡×¡ÖÏ²²ÖÎø¤·¤°¤ì¡×¡Ê¢¨²¬Àé½©¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡Ë¤Ê¤É¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¡£ÂåÉ½¶Ê¡ÖËÌ¤Î½É¤«¤é¡×¤ÇÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È29²ó¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë±é²Î¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤Âç¸æ½ê²Î¼ê¤À¡£
¡¡ÀäÄº´ü¤À¤Ã¤¿1984Ç¯¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÌ¾¸À¤ò»Ä¤·¤Æ°úÂà¤·¤¿¤¬¡¢6Ç¯¸å¤ËÉüµ¢¡£Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤êË´¤¸å¤Î½÷À±é²Î³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¬¡¢2015Ç¯¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤È¤ÎÀë¸À¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Íâ2016Ç¯2·î18Æü¤ËTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÂçÂôÍªÎ¤¤Î¤æ¤¦¤æ¤¦¥ï¥¤¥É¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¡¢°ìÀÚ¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤«¤é¿È¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢À¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯¡£¼Ì¿¿»ï¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÇÐÍ¥¡¦Ìðºê¼¢¡Ê¸½ºß¤Ï³èÆ°µÙ»ßÃæ¡Ë¤È¡ÈÄÌ¤¤º§¡ÉÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£ÅÔ¤¬Åìµþ¤Î¼«Âð¤«¤éÌðºê¤¬Êë¤é¤¹ÅìËÌÃÏÊý¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÄÌ¤¤¡¢Çã¤¤Êª¤ä³°¿©¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£2023Ç¯¤Ë¤âÊÌ¤Î½µ´©»ï¤¬Æ±ÍÍ¤ÎÀ¸³è¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡£¼þ°Ï¤ÏÅÔ¤Ï¤ë¤ß¤Èµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¶á¶·¤«¤éÅÔ¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ê¡Ö°úÂàÀë¸À¡×¤³¤½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»ö¼Â¾å¤Î¡Ö°úÂà¾õÂÖ¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¤¥Ã¥³¥¦¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬
¡¡¤½¤ÎÅÔ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥Ï¥¦¥¹ÅÔ¡×¤È¤¤¤¦¡£Åìµþ¤Ï¹Á¶èÀÖºä¤Ë»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¡¢ÅÔ¤Ï¤ë¤ß¼«¿È¤â¼èÄùÌò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡×¤À¡£2016Ç¯°Ê¹ß¡¢³èÆ°¤¬Ää»ß¤·¤Æ¤â²ñ¼Ò¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ¸Â³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙÅÐµÊí¤ò¼è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÏºòÇ¯5·î¤Ë²ò»¶¤·¡¢8·î¤ËÀ¶»»¤¬´°Î»¡¢´û¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÍè¤ë¤Ù¤»þ¤¬Íè¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÔ¤Ï¤ë¤ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥¤¥Ã¥³¥¦¤µ¤ó¡Ù¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ÕÌ£¤¢¤ë»öÌ³½ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
4Ç¯¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿·ëº§À¸³è
¡¡ÅÔ¤Ï¤ë¤ß¤Ï1978Ç¯¡¢29ºÐ¤Î»þ¤ËºÇ½é¤Î·ëº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É×¤ÏÆ±¤¸¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¡ÖÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿²Î¼ê¤Ç¡¢¸å¤Ë¼Â¶È²È¡¢ºî¶Ê²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä«·î¹¿Ã»á¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Äø¤Ê¤¯¸òºÝ¤ò»Ï¤á¡¢Æ±À³¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆâ±ï¾õÂÖ¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼þ°Ï¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«·ëº§¤òµö¤µ¤ì¤º¡£Á°Ç¯¤ËÅÔ¤¬¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÆþÀÒ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖËÌ¤Î½É¤«¤é¡×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯·ëº§¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈéÆù¤Ë¤â¤³¤Î¶Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï»¦¿ÍÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£ÃÏÊý¸ø±é¤ÏÇ¯´Ö150²ó¤Û¤É¤Ë¾å¤ê¡¢Áá¤¯¤âÉ×ÉØ¤Î´Ö¤Ë¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤¸¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÉ×¤â²ñ¼Ò¤ò¤ä¤á¤Æ¶äºÂ¤Ë¥Æ¡¼¥é¡¼¤ò³«¤¯¤Ê¤É¡¢À¸³è¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡£2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Îä¤¨¹þ¤ß¡¢·ë¶É¡¢1982Ç¯¡¢ÅÔ¤Ï¤ï¤º¤«4Ç¯¤Ç·ëº§À¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÔ¤Î¿´¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¡×¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ÃæÂ¼°ì¹¥¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥¤¥Ã¥³¥¦¡×»á¤Ç¤¢¤ë¡£ÃæÂ¼»á¤¬Èà½÷¤ÎÃ´Åö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÔ¤¬·ëº§¤·¤¿Ç¯¡£³Ú¶ÊÀ©ºî¤È¤½¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÔ¤ÏÃæÂ¼¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÃæÂ¼¤âÈà½÷¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤¿¤¬¡¢ÃæÂ¼¤ÏºÊ»Ò¤¢¤ë¿È¡£¡ÖÉÔÎÑ¤ÎÎø¡×¡ÖÎ¬Ã¥°¦¡×¤Ç¤¢¤ë¡£2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¤ä¤¬¤Æ¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Ï¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤¬¡¢2¿Í¤Ï´è¤Ê¤Ë°Õ»Ö¤ò´Ó¤¡¢Æâ±ï´Ø·¸¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤ÆÅÔ¤ÏÃæÂ¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬»º¤ß¤¿¤¤¤È°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£1984Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤Ë¿Ê½Ð
¡¡Æ±Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÅÔ¤Ï°úÂà¡£°Ê¸å¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤À¡£ÃæÂ¼»á¤â¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¡×¤òÂà¼Ò¡£1988Ç¯¡¢¼«¿È¤¬¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀßÎ©¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Á°½Ð¤Î¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥Ï¥¦¥¹ÅÔ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£2¿Í¤Ï¤³¤³¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î³«ºÅ¤ä¡¢²Î¼ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢1989Ç¯¡¢ÌÜÉ¸¤È¶Ä¤¤¤Ç¤¤¤¿Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤¬»àµî¡£¤Þ¤¿ÅÔ¤Ï¡¢»ÒµÜ¶Ú¼ð¤¬°²½¤·¡¢½Ð»º¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î¹ÈÇò¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³èÆ°ºÆ³«¤ò·è°Õ¡£°Ê¹ß¡¢Æ±¼Ò¤òÉñÂæ¤ËÅÔ¤Ï²Î¼ê¤È¤·¤Æ²Î¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜÌ¾¡ÖËÌÂ¼½ÕÈþ¡×¤È¤·¤Æ¡Ä
¡¡ÃæÂ¼¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤òÂ³¤±¤¿ÅÔ¡£¤¬¡¢ÃæÂ¼¤ÎºÊ¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÎ¥º§¤ËÆ±°Õ¤»¤º¡¢Æâ±ï¤Î´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2008Ç¯¡¢ÆÍÇ¡¡¢Èá·à¤¬½±¤¦¡£4·î¡¢ÃæÂ¼»á¤¬¡¢ÅÔ¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Âð¤Ç¼«»à¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤À¡£°ä½ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¡£¤¿¤À¡¢Í§¿Í¤È¤Î¥¢¥Ý¤òÏ¢Íí¤Ê¤·¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤«¤¹¤Ê¤É°ÛÊÑ¤Ï¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇÂç¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¼º¤Ã¤¿ÅÔ¤Ï¤½¤Î¸å¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡¢¹¢Æ¬±ê¤äµ¤´É»Ù±ê¤ÇÆþ±¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½ù¡¹¤ËÀ¼¤¬¿ê¤¨¤ò¸«¤»¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2015Ç¯¡¢²Î¼ê³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤Ë»ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÃæÂ¼»á¤Î»à¸å¡¢¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥Ï¥¦¥¹ÅÔ¡×¤ÏÅÔ¤Î¼ÂËå¤ò¼ÒÄ¹¤Ë¿ø¤¨¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯8·î¡¢¤³¤Á¤é¤â¤Ä¤¤¤ËÊÄº¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Àè¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö°úÂà¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢»öÌ³½ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿É½¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Î¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð¤ë¡¢¿·Ê¹¤ä»¨»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡Ä¡Ä¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÈÉ×¡É¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Î²ñ¼Ò¤âÊÄ¤á¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´û¤ËÎáÏÂ¤ÎÀ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Àï¸å¤Î²ÎÍØ»Ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î2·î22Æü¤Ë¡¢ÅÔ¤Ï¤ë¤ß¤Ï78ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£À¤´ÖÅª¤Ë¤Ï¡Ö½ª³è¡×¤ò»Ï¤á¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ç¯Îð¤À¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¡ÖÅÔ¤Ï¤ë¤ß¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¡¢ËÜÌ¾¤Î¡ÖËÌÂ¼½ÕÈþ¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤ÊÍ¾À¸¤òÁ´¤¦¤·¤½¤¦¤ÊÈà½÷¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»Ä¤·¤¿²Î¤Ï¿Í¡¹¤Îµ²±¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡´ØÏ¢µ»ö¡ÖÆâ±ïÉ×¤Î»àµî¤«¤é7Ç¯¡ª¡¡¸ÉÆÈ¤ÎÃæ¤Î¡ØÅÔ¤Ï¤ë¤ß¡Ù¤¬´°Á´°úÂà¡ª¡©¡×¤Ç¤Ï¡¢2015Ç¯¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈµÙ»ßÀë¸ÀÅö»þ¤ÎÅÔ¤Ï¤ë¤ß¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÂ¼»á¤Î»à¤«¤é7Ç¯¡¢Èà½÷¤Î¿È¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
