ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織（25＝シスメックス）と、銅メダルの中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が20日、メダリスト会見に出席した。坂本は今季限りでの現役引退を表明しており、今後は指導者として第二の人生を歩むことを公言している。記者から「競技に未練はないか」と問われた坂本は「未練はないですね。このシーズンでやりきると決めていた。この結果は悔しいけど