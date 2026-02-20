アリサ・リウが語っていたヘアスタイルの秘密ミラノ・コルティナ五輪はフィギュアスケート女子フリーを19日（日本時間20日）に行い、アリサ・リウ（米国）が150.20点。合計226.79点でショートプログラム3位から逆転の金メダルをつかんだ。リウは金と黒が並んだ独創的なヘアスタイルでも話題に。どんな意図が込められているのだろうか。リウはその自由なスタイルでも注目を集めた。全身ゴールドの衣装で奪った金メダル。そして