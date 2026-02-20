アリサ・リウが語っていたヘアスタイルの秘密

ミラノ・コルティナ五輪はフィギュアスケート女子フリーを19日（日本時間20日）に行い、アリサ・リウ（米国）が150.20点。合計226.79点でショートプログラム3位から逆転の金メダルをつかんだ。リウは金と黒が並んだ独創的なヘアスタイルでも話題に。どんな意図が込められているのだろうか。

リウはその自由なスタイルでも注目を集めた。全身ゴールドの衣装で奪った金メダル。そしてセミロングを、金と黒で年輪のように染め上げたヘアスタイルも話題だ。

米放送局「NBCニューヨーク」公式インスタグラムは1月の全米選手権の際に、髪型について語ったリウのインタビューを公開している。五輪もこのスタイルで行くのかと問われたリウは「このままよ」と説明。さらに「実はこれ、毎年1本ずつストライプを増やしているの。だから、今年はこのスタイルで過ごして、来年の12月末になったら、また新しいリングを増やすつもり」と明かした。

このストライプスタイルを始めて3年目。最初は2023年末だった。「最初は、12月31日頃に地元の自宅で自分でブリーチした。いつもはもっとジンジャー（赤みのある茶色）っぽい色にしていたんだけど、今回はもっと明るく、いつもと違う感じにしたくて」と話した。

「でも、2回目のブリーチの時に気づいたの。『あ、私の髪は地毛がすごく暗いから、これ以上明るくするのは難しいな』って。それで、ちゃんとしたサロン専売の製品が必要だと思って、セントルイスにあるサロンに行ったのよ」

また「おかげで髪の毛の状態もすごく良いし、健康的な感じがする。トーンも完璧に整えてくれて、まさに私が理想としていた色になったの」と担当者にも感謝。個人と団体、2つの金メダルは何よりのお返しとなったことだろう。

なお、リウは昨春の国別対抗戦で髪型について聞かれたとき「（髪のデザインは）樹木だと考えるのが好きなの。成長するごとに年輪ができるでしょう？」と語っている。



（THE ANSWER編集部）