1.完璧を目指さず「できる範囲」を基準にする 猫との暮らしは、理想通りにいかない場面が意外と多いものです。 毎日たっぷり遊んであげる、常に部屋を清潔に保つ、そんな理想を抱えすぎると気持ちが疲れてしまいます。 大切なのは、今の生活リズムで続けられるお世話を基準にすることです。 人も猫も心地よく過ごせるラインは家庭ごとに違います。猫が不満に感じることがない程度に少し手を抜く勇気が、長く穏やかな関