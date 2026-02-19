エレコムは2月17日、Nintendo Switch 2をドックごと冷却できる冷却ファンスタンド（GM-NS225DC01BK）を発売した。店頭実勢価格は4980円。●ドックごと冷却 横置きで棚にも収められる新製品は、本体底面に設置された送風ファンにより、ドック底面から風を送ることで熱を効率良く排出できるファン付のスタンド。テレビモード中の機器本体の発熱も抑えることができる。置き方は、縦置き、横置き（4段階角度調節）の2通り。横置