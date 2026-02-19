ミラノ・コルティナ五輪の女子スロープスタイル（ＳＳ）村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）が日本時間１９日にインスタグラムを更新し、心境をつづった。１０日のビッグエア（ＢＡ）ではスノボ女子日本勢初の金メダルを獲得。２種目表彰台の快挙を達成したが、「正直着地した瞬間。やっとスロープスタイルでも金メダル獲れた。そう思ってしまいました。今までの辛い思いや苦労してきた事。全ての事を着地した瞬間思い出